Traffico Roma del 03-08-2019 ore 14:30

RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBERINA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI BORGO

SANT’ISIDORO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE IN QUESTE ORE.

AL VIA DA LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO

DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA

ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI DI VIA PRENESTINA. LE LINEE

TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO . BUS SOSTITUIVI

ANCHE PER LA LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE

DA DOMANI DOMENICA 4 AGOSTO E FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA

METROPOLITANA VERRÀ INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI

PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI

ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO

ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI

MAGGIOR TRANSITO

.

