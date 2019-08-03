Traffico Roma del 03-08-2019 ore 14:30
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RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBERINA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI BORGO
SANT’ISIDORO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE IN QUESTE ORE.
AL VIA DA LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO
DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI DI VIA PRENESTINA. LE LINEE
TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO . BUS SOSTITUIVI
ANCHE PER LA LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE
DA DOMANI DOMENICA 4 AGOSTO E FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA
METROPOLITANA VERRÀ INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI
PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI
ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO
ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI
MAGGIOR TRANSITO
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma