Traffico Roma del 03-08-2019 ore 18:30
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CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE, E SUL
RACCORDO ANULARE.
ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI DI VIA PRENESTINA. LE LINEE
TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO . BUS SOSTITUIVI
ANCHE PER LA LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE
PROSEGUIRANNO FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA
DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI
SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO
DA DOMANI DOMENICA 4 AGOSTO E FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA
METROPOLITANA VERRÀ INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI
PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI
INFINE AL VIA DA LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma