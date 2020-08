Traffico Roma del 03-08-2020 ore 07:30

Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buongiorno lavori e tratti chiusi sulla A24 chiusure tra la tangenziale est e Tivoli con la A24 chiusa per lavori Tra la barriera Roma Est e via Togliatti verso la tangenziale ci trova in coda che arriva da Tivoli e dall’Abruzzo nonostante Allora già lunghe le code si tratta di circa 4 km altri disagi per chi prova a entrare sulla A24 arrivando dalla carreggiata interna del raccordo per cui dalla Prenestina tratto di raccordo dove ci sono rallentamenti e code autostrada A24 che invece uscendo da Roma è chiusa tra la tangenziale via Fiorentini e dopo è di nuovo chiusa tra Tor Cervara è il raccordo anulare poi questo momento ci sono disagi sulla diramazione Roma sud della A1 si procede in coda da Torrenova raccordo disagi per traffico per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto lucepunto.it per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

