Traffico Roma del 03-09-2019 ore 08:00
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TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN
CARREGGIATA INTERNA, TRA IL BIVIO PER NAPOLI E VIA LAURENTINA.
IN INGRESSO IN CITTÀ, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO INTENSO E
RALLENTATO, TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST.
E SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO, CODE PER TRAFFICO INTENSO E LAVORI, SU
VIA SALARIA, TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI.
LUNGO VIA FLAMINIA, TRAFFICO RALLENTATO, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI
DUE PONTI, VERSO IL CENTRO.
INCIDENTE, SU VIA COLLATINA, CODE, IN PROSSIMITÀ DI VIA EMILIO LONGONI.
CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DALL’ACCESSO
DI VIA LUCANIA, IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA.
IN VIA DI GROTTAROSSA, PER LAVORI, SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO
DALLE 9.30 ALLE 16.30 TRA IL CIVICO 801 E VIA DELLA CRESCENZA, CON LIMITE
DI VELOCITA’ DI 30 KM ORARI. INEVITABILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR
TRAFFICO.
LAVORI DI MANUTENZIONE AI BINARI DEI TRAM IN VIALE REGINA MARGHERITA, TRA
VIA NOMENTANA E PIAZZA SASSARI.
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 18.30 SINO A FINE SERVIZIO, I TRAM DELLE LINEE 2-3-
19 SARANNO INTERESSATI DA MODIFICHE.
IL TERMINE DEI LAVORI, IL PROSSIMO VENERDI 6 SETTEMBRE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma