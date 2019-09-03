Traffico Roma del 03-09-2019 ore 09:00
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TRAFFICO INTENSO E CODE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA
IL BIVIO PER NAPOLI E VIA ARDEATINA.
RALLENTAMENTI ANCHE TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA, IN CARREGGIATA
ESTERNA.
IN INGRESSO IN CITTÀ, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI, TRA IL
RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST.
FILE, SULLA TANGENZIALE EST, TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE
CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.
DIFFICOLTÀ SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ.
INCOLONNAMENTI SU VIA SALARIA, ANCHE PER LAVORI IN CORSO, TRA VILLA SPADA E
VIA DEI PRATI FISCALI.
LUNGO VIA FLAMINIA, CODE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI,
VERSO IL CENTRO.
PARTICOLARMENTE CONGESTIONATO IL TRAFFICO SU VIA AURELIA, FILE, DAL
RACCORDO ANULARE A VIA NICOLA LOMBARDI, IN DIREZIONE PIAZZA IRNERIO.
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DEL
BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE, E CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL
CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.
IN ZONA CASALBERNOCCHI, INCIDENTE LUNGO VIA OSTIENSE, CODE IN PROSSIMITÀ DI
VIA DI MALAFEDE, DIREZIONE ROMA. CODE ANCHE TRA IL RACCORDO E TOR DI VALLE,
SEMPRE VERSO IL CENTRO.
CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DALL’INGRESSO
DI VIA LUCANIA A PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA, IN DIREZIONE NOMENTANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma