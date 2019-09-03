Traffico Roma del 03-09-2019 ore 10:00
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INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMA.
SI REGISTRA ANCHE UN INCIDENTE IL PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI VIA PALMIRO
TOGLIATTI.
SITUAZIONE DIFFICILE ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, SONO IN CORSO DEI
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI.
CI SONO FILE A PARTIRE DA VIA DELLE VALLI, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, TRA VIALE CASTRENSE E IL BIVIO PER LA A24
ROMA TERAMO.
ANCORA DIFFICOLTÀ SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ.
INCOLONNAMENTI SU VIA SALARIA, ANCHE PER LAVORI IN CORSO, TRA VILLA SPADA E
VIA DEI PRATI FISCALI.
LUNGO VIA FLAMINIA, CODE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI,
VERSO IL CENTRO.
PARTICOLARMENTE CONGESTIONATO IL TRAFFICO SU VIA AURELIA, FILE, DAL
RACCORDO ANULARE A VIA NICOLA LOMBARDI, IN DIREZIONE PIAZZA IRNERIO.
CODE ANCHE VERSO IL RACCORDO TRA VIA AURELIA ANTICA E LA STAZIONE AURELIA,
QUI PER LAVORI IN CORSO.
LUNGO LA ROMA FIUMICINO, CODE A TRATTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL
CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.
CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DALL’INGRESSO
DI VIA LUCANIA A PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA, IN DIREZIONE NOMENTANA.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma