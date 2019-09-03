Traffico Roma del 03-09-2019 ore 12:30
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CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL RACCORDO
ANULARE.
QUALCHE DIFFICOLTÀ ANCORA SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ.
CODE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL
CENTRO, E LUNGO VIA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA,
IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA.
SU VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER DI
CORSO DI FRANCIA, SI REGISTRANO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA DEL FORO
ITALICO, IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO.
LUNGO VIA CASSIA, INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA VIA DELLA
GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO.
SU VIA AURELIA, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI, FILE, DA VIA
AURELIA ANTICA ALLA STAZIONE AURELIA, VERSO IL RACCORDO ANULARE.
CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DALL’INGRESSO
DI VIA LUCANIA A PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA, IN DIREZIONE NOMENTANA.
SI REGISTRANO CODE A PARTIRE DA VIA DEL GALOPPATOIO, VERSO VIA NOMENTANA.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma