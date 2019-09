Traffico Roma del 03-09-2019 ore 12:30

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL RACCORDO

ANULARE.

QUALCHE DIFFICOLTÀ ANCORA SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ.

CODE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL

CENTRO, E LUNGO VIA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA,

IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA.

SU VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER DI

CORSO DI FRANCIA, SI REGISTRANO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA DEL FORO

ITALICO, IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO.

LUNGO VIA CASSIA, INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA VIA DELLA

GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO.

SU VIA AURELIA, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI, FILE, DA VIA

AURELIA ANTICA ALLA STAZIONE AURELIA, VERSO IL RACCORDO ANULARE.

CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DALL’INGRESSO

DI VIA LUCANIA A PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA, IN DIREZIONE NOMENTANA.

SI REGISTRANO CODE A PARTIRE DA VIA DEL GALOPPATOIO, VERSO VIA NOMENTANA.



