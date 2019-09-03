Traffico Roma del 03-09-2019 ore 14:30
Più informazioni su
PER UN CANTIERE PERMANGONO CODE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ
DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO.
SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE LUNGO LA VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO ROMANO E
VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
PERMANE CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI ,SIA
IN DIREZIONE NOMENTANA CHE DI PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. IL TRAFFICO E’
DEVIATO IN VIA CAMPANIA. RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO
IN ZONA SAN GIOVANNI, SONO IN CORSO ACCERTAMENTI TECNICI SULLE MURE
AURELIANE DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO. SONO STATI CHIUSI ALCUNI FORNICI
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CI SONO PERTANTO CODE IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE
APPIO.
AL VIA QUESTA SERA, SU VIA LAURENTINA, I LAVORI NOTTURNI, SI TRANSITA SU
CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIALE DELL’UMANESIMO E VIALE IGNAZIO SILONE DALLE
20 ALLE 6 DEL MATTINO, FINO AL PROSSIMO 19 SETTEMBRE .
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DI GROTTAROSSA , SI TRANSITA A
SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CRESCENZA, SINO ALLE
16.30. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma