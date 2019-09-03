Traffico Roma del 03-09-2019 ore 17:00
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PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ
DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO.
SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PERMANE CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI ,SIA
IN DIREZIONE NOMENTANA CHE DI PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. IL TRAFFICO E’
DEVIATO IN VIA CAMPANIA. RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO
IN ZONA SAN GIOVANNI, SONO IN CORSO ACCERTAMENTI TECNICI SULLE MURE
AURELIANE DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO. SONO STATI CHIUSI ALCUNI
FORNICI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CI SONO PERTANTO CODE IN PROSSIMITÀ DI
PIAZZALE APPIO.
PER CHI VIAGGIA IN TRENO CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN DIREZIONE DI NAPOLI
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI- SALERNO E SULLA LINEA
CONVENZIONALE NAPOLI – SALERNO , PER UN GUASTO A NAPOLI CENTRALE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma