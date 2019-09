Traffico Roma del 03-09-2019 ore 18:00

PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ

DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO.

SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN

PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA VIA NOMENTANA E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN

ALBERO PERICOLANTE IN PROSSIMITA’ DI VIA SANNAZZARO, CI SONO RALLENTAMENTI.

ALL’EUR, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE PICO DELLA MIRANDOLA IN

PROSSIMITA’ DI VIA FONTANELLATO.

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA COLLATINA NEI PRESSI

DI VIA DELL’ACQUA VERGINE.

PERMANE CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI ,SIA

IN DIREZIONE NOMENTANA CHE DI PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. IL TRAFFICO E’

DEVIATO IN VIA CAMPANIA. RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO

SEMPRE PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA GUIDO RENI.

IN ZONA SAN GIOVANNI, SONO IN CORSO ACCERTAMENTI TECNICI SULLE MURE

AURELIANE DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO. SONO STATI CHIUSI ALCUNI

FORNICI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CI SONO PERTANTO CODE IN PROSSIMITÀ DI

PIAZZALE APPIO.

PER UN ALBERO PERICOLANTE CHIUSA VIA LABICO IN PROSSIMITA’ DI VIA

POLICASTRO IN DIREZIONE DI VIA CORI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma