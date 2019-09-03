Traffico Roma del 03-09-2019 ore 19:30
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PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA PER UN CANTIERE IN PROSSIMITÀ
DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO.
SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DELLA PINETA SACCHETTI DI FRONTE
IL POLICLINICO GEMELLI.
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DI CASAL DEI PAZZI NEI
PRESSI DI VIA VANNI BIRINGUCCI
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ANDREA DORIA IN PROSSIMITA’ DI
VIA GIORDANO BRUNO
.
PERMANE CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI ,SIA
IN DIREZIONE NOMENTANA CHE DI PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. IL TRAFFICO E’
DEVIATO IN VIA CAMPANIA. RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO
IN ZONA SAN GIOVANNI, SONO IN CORSO ACCERTAMENTI TECNICI SULLE MURE
AURELIANE DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO. SONO STATI CHIUSI ALCUNI
FORNICI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CI SONO PERTANTO CODE IN PROSSIMITÀ DI
PIAZZALE APPIO.
PER UN ALBERO PERICOLANTE CHIUSA VIA LABICO IN PROSSIMITA’ DI VIA
POLICASTRO IN DIREZIONE DI VIA CORI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma