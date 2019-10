Traffico Roma del 03-10-2019 ore 07:30

CODE LUNGO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA PRENESTINA E

VIA ARDEATINA.

IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA ED IL

RACCORDO ANULARE.

DIFFICOLTÀ ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE A SEGUITO DI UN

INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA FIORENTINI, INCOLONNAMENTI A

PARTIRE DA SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST.

RIPERCUSSIONI ANCHE LUNGO VIA TIBURTINA, DOVE SI VIAGGIA IN CODA DA

SETTECAMINI A VIA CASAL DE PAZZI.

CONGESTIONATA ANCHE LA VIA FLAMINIA NUOVA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI,

VERSO IL CENTRO.

CODE A TRATTI LUNGO LA STATALE PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI

DECIMA, VERSO ROMA.

A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 6 OTTOBRE, SI SVOLGERÀ ALLA NUOVA FIERA DI

ROMA, LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”, POSSIBILE QUINDI UN

MAGGIOR TRAFFICO LUNGO LA ROMA FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma