Traffico Roma del 03-10-2019 ore 07:30
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CODE LUNGO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA PRENESTINA E
VIA ARDEATINA.
IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA ED IL
RACCORDO ANULARE.
DIFFICOLTÀ ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE A SEGUITO DI UN
INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA FIORENTINI, INCOLONNAMENTI A
PARTIRE DA SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST.
RIPERCUSSIONI ANCHE LUNGO VIA TIBURTINA, DOVE SI VIAGGIA IN CODA DA
SETTECAMINI A VIA CASAL DE PAZZI.
CONGESTIONATA ANCHE LA VIA FLAMINIA NUOVA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI,
VERSO IL CENTRO.
CODE A TRATTI LUNGO LA STATALE PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA, VERSO ROMA.
A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 6 OTTOBRE, SI SVOLGERÀ ALLA NUOVA FIERA DI
ROMA, LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”, POSSIBILE QUINDI UN
MAGGIOR TRAFFICO LUNGO LA ROMA FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma