Traffico Roma del 03-10-2019 ore 08:00

TRAFFICO AL MOMENTO INTENSO LUNGO LE CONSOLARI, IN INGRESSO A ROMA.

CONGESTIONATA LA VIA FLAMINIA NUOVA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI, VERSO

IL CENTRO.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BIS, DAL BIVIO DI FORMELLO.

CODE A TRATTI, LUNGO VIA AURELIA DA VIA DEL CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA

ANTICA.

E FILE SULLA STATALE PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, E TRA VIA DI

VALLERANO A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO CITTÀ.

SUL RACCORDO ANULARE, CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E

VIA ARDEATINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA E

TRA CASAL DEL MARMO E VIA DELLA PISANA.

DIFFICOLTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA

SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST.

PESANTI RIPERCUSSIONI ANCHE LUNGO VIA TIBURTINA, DOVE SI VIAGGIA IN CODA DA

SETTECAMINI A VIA CASAL DE PAZZI.

SULLA TANGENZIALE EST SI REGISTRANO CODE TRA VIANOMENTANA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

TRAFFICO INTENSO ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA IL BIVIO PER L A24 E VIALE

CASTRENSE.

A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 6 OTTOBRE, SI SVOLGERÀ ALLA NUOVA FIERA DI

ROMA, LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”, POSSIBILE QUINDI UN

MAGGIOR TRAFFICO LUNGO LA ROMA FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma