Traffico Roma del 03-10-2019 ore 08:00
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TRAFFICO AL MOMENTO INTENSO LUNGO LE CONSOLARI, IN INGRESSO A ROMA.
CONGESTIONATA LA VIA FLAMINIA NUOVA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI, VERSO
IL CENTRO.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BIS, DAL BIVIO DI FORMELLO.
CODE A TRATTI, LUNGO VIA AURELIA DA VIA DEL CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA
ANTICA.
E FILE SULLA STATALE PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, E TRA VIA DI
VALLERANO A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO CITTÀ.
SUL RACCORDO ANULARE, CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E
VIA ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA E
TRA CASAL DEL MARMO E VIA DELLA PISANA.
DIFFICOLTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA
SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST.
PESANTI RIPERCUSSIONI ANCHE LUNGO VIA TIBURTINA, DOVE SI VIAGGIA IN CODA DA
SETTECAMINI A VIA CASAL DE PAZZI.
SULLA TANGENZIALE EST SI REGISTRANO CODE TRA VIANOMENTANA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO INTENSO ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA IL BIVIO PER L A24 E VIALE
CASTRENSE.
A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 6 OTTOBRE, SI SVOLGERÀ ALLA NUOVA FIERA DI
ROMA, LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”, POSSIBILE QUINDI UN
MAGGIOR TRAFFICO LUNGO LA ROMA FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma