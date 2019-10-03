Traffico Roma del 03-10-2019 ore 09:00
Più informazioni su
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA VIA
PRENESTINA E VIA TIBURTINA.
SEMPRE IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA VIA TRIONFALE E
VIA OSTIENSE.
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA VIA NOMENTANA E VIA
TIBURTINA E TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA.
SITUAZIONE DIFFICILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI A PARTIRE
DA BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE, FINO ALLA TANGENZIALE EST.
LUNGO LA ROMA FIUMICINO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO, DAL RACCORDO
ANULARE A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.
SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ, CONGESTIONATA LA VIA FLAMINIA NUOVA
TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO.
CODE A TRATTI, LUNGO VIA AURELIA DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE ALLA
CIRCONVALLAZIONE CORNELIA.
FILE SULLA STATALE PONTINA, TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DELL’OCEANO
ATLANTICO, VERSO IL CENTRO CITTÀ.
SULLA TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO DA VIA DELLE VALLI A LLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII, IN DIREZIONE SDTADIO OLIMPICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma