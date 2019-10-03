Traffico Roma del 03-10-2019 ore 09:30
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CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA
CASSIA E VIA TRIONOFALE, TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E TRA VIA CASILINA E
VIA TIBURTINA.
CODE, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA E TRA
LAURENTINA ED IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, SI REGISTRANO
INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE A VIA DEL CAPPELLACCIO IN
DIREZIONE EUR.
FILE ANCHE VERSO FIUMICINO, QUI PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E PARCO
DE’ MEDICI.
CODE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO,
VERSO IL CENTRO.
ULTERIORI DIFFICOLTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI A PARTIRE
DA BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE, FINO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL
CENTRO, E CODE IN DIREZIONE TIVOLI DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO
ANULARE.
CRITICA LA SITUAZIONE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, CODE DAL BIVIO A24 A VIA
DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
E CODE A TRATTI TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA SALARIA E TRA VIA DELLE
VALLI E VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
INCIDENTE, LUNGO VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DELLA TANGENZIALE EST,
RALLENTAMENTI DA VILLA SPADA E RIPERCUSSIONI ANCHE LUNGO VIA DEL PRATI
FISCALI, IN DIREZIONE SALARIA.
A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 6 OTTOBRE, SI SVOLGERÀ ALLA NUOVA FIERA DI
ROMA, LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”, POSSIBILE QUINDI UN
MAGGIOR TRAFFICO LUNGO LA ROMA FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma