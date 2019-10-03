Traffico Roma del 03-10-2019 ore 10:00
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ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE LUNGO IL RACCORDO ANULARE.
SI REGISTRANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA ED IL
BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
CODE, ANCHE LUNGO L’ANELLO ESTERNO, TRA VIA DELLA PISANA E VIA LAURENTINA E
TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA TIBURTINA.
DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, SI REGISTRANO
INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE A VIA DEL CAPPELLACCIO IN
DIREZIONE EUR.
FILE ANCHE VERSO FIUMICINO, QUI PER INCIDENTE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E PARCO DE’ MEDICI.
ULTERIORI DIFFICOLTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI A PARTIRE
DA VIA DI TOR CERVARA, FINO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO, E CODE
IN DIREZIONE TIVOLI DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE.
CRITICA LA SITUAZIONE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, CODE A TRATTI DAL BIVIO
A24 A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
E RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO A24 E LARGO SETTIMIO PASSAMONTI, E
TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.
LUNGO VIA FLAMINIA, TRAFFICO INCOLONNATO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI, IN DIREZIONE CENTRO.
A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 6 OTTOBRE, SI SVOLGERÀ ALLA NUOVA FIERA DI
ROMA, LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”, POSSIBILE QUINDI UN
MAGGIOR TRAFFICO LUNGO LA ROMA FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma