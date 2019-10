Traffico Roma del 03-10-2019 ore 10:30

ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE LUNGO IL RACCORDO ANULARE.

SI REGISTRANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA ED IL

BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.

CODE, ANCHE LUNGO L’ANELLO ESTERNO, TRA VIA DELLA PISANA E VIA LAURENTINA E

TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA TIBURTINA.

DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, SI REGISTRANO

INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE A VIA DEL CAPPELLACCIO IN

DIREZIONE EUR.

FILE ANCHE VERSO FIUMICINO, QUI PER INCIDENTE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO

E PARCO DE’ MEDICI.

ULTERIORI DIFFICOLTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI A PARTIRE

DA VIA DI TOR CERVARA, FINO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO, E CODE

IN DIREZIONE TIVOLI DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE.

CRITICA LA SITUAZIONE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, CODE A TRATTI DAL BIVIO

A24 A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

E RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO A24 E LARGO SETTIMIO PASSAMONTI, E

TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.

LUNGO VIA FLAMINIA, TRAFFICO INCOLONNATO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE

PONTI, IN DIREZIONE CENTRO.

A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 6 OTTOBRE, SI SVOLGERÀ ALLA NUOVA FIERA DI

ROMA, LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”, POSSIBILE QUINDI UN

MAGGIOR TRAFFICO LUNGO LA ROMA FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma