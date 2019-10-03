Traffico Roma del 03-10-2019 ore 12:30
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TRAFFICO REGOLARE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
EST, VERSO IL CENTRO.
E CODE A TRATTI ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA IL BIVIO A24 E VIA TIBURTINA E
TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE FORO ITALICO.
IN CENTRO SI RALLENTA PER INCIDENTE SU LUNGOTEVERE FLAMINIO, IN PROSSIMITÀ
DI VIA ANTONAZZO ROMANO.
UN SENCONDO INCIDENTE SI REGISTRA SU VIA TUSCOLANA, CODE TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA GASPERINA, IN DIREZIONE FRASCARI.
LUNGO VIA DELL’AMBA ARADAM, POSSIBILI RALLENTAMENTI, PER LAVORI DI
POTATURA.
QUESTA SERA ALLE 21.00 ALL’OLIMPICO SI SVOLGERÀ L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-
RENNES, DAL POMERIGGIO SARANNO QUINDI PREDISPOSTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ
NELLE STRADE ADIACENTI LO STADIO OLIMPICO.
A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 6 OTTOBRE, SI SVOLGERÀ ALLA NUOVA FIERA DI
ROMA, LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”, POSSIBILE QUINDI UN
MAGGIOR TRAFFICO LUNGO LA ROMA FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma