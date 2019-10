Traffico Roma del 03-10-2019 ore 13:30

IN CENTRO, RIAPERTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA, PRECEDENTEMENTE

CHIUSO PER ALLAGAMENTI E INCIDENTE,

SI REGISTRANO CODE SUL LUNGOTEVERE, DA PONTE CAVOR A PONTE SISTO, IN

DIREZIONE ISOLA TIBERINA.

DIFFICOLTÀ ANCHE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.

IN ZONA SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE, LUNGO VIA LICIA IN

PROSSIMITÀ DI PIAZZA EPIRO.

INCOLONNAMENTI LUNGO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DEL FORO ITALICO E

IL POLICLINICO GEMELLI, VERSO VIA BOCCEA.

DIFFICOLTÀ LUNGO LA VIA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER VIA

LAURENTINA E APRILIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

QUESTA SERA, ALLE 21.00, ALL’OLIMPICO SI SVOLGERÀ L’INCONTRO DI CALCIO

LAZIO-RENNES, DAL POMERIGGIO SARANNO QUINDI PREDISPOSTE MODIFICHE ALLA

VIABILITÀ NELLE STRADE ADIACENTI LO STADIO OLIMPICO.

A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 6 OTTOBRE, SI SVOLGERÀ ALLA NUOVA FIERA DI

ROMA, LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”, POSSIBILE QUINDI UN

MAGGIOR TRAFFICO LUNGO LA ROMA FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.

LAVORI NOTTURNI PER L’ASFALTATURA DEL SOTTOVIA DI VIA FLAMINIA IN DIREZIONE

TOR DI QUINTO, PREDISPOSTA LA CHIUSURA A PARTIRE DALLE 23.00, FINO ALLE 6

DI DOMANI MATTINA.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma