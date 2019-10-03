Traffico Roma del 03-10-2019 ore 14:30
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IN CENTRO, RIAPERTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA, PRECEDENTEMENTE
CHIUSO PER ALLAGAMENTI E INCIDENTE,
SI REGISTRANO CODE SUL LUNGOTEVERE, DA PONTE CAVOR A PONTE SISTO, IN
DIREZIONE ISOLA TIBERINA.
DIFFICOLTÀ ANCHE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.
IN ZONA SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE, LUNGO VIA LICIA IN
PROSSIMITÀ DI PIAZZA EPIRO.
INCOLONNAMENTI LUNGO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DEL FORO ITALICO E
IL POLICLINICO GEMELLI, VERSO VIA BOCCEA.
DIFFICOLTÀ LUNGO LA VIA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER VIA
LAURENTINA E APRILIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
QUESTA SERA, ALLE 21.00, ALL’OLIMPICO SI SVOLGERÀ L’INCONTRO DI CALCIO
LAZIO-RENNES, DAL POMERIGGIO SARANNO QUINDI PREDISPOSTE MODIFICHE ALLA
VIABILITÀ NELLE STRADE ADIACENTI LO STADIO OLIMPICO.
A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 6 OTTOBRE, SI SVOLGERÀ ALLA NUOVA FIERA DI
ROMA, LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”, POSSIBILE QUINDI UN
MAGGIOR TRAFFICO LUNGO LA ROMA FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.
LAVORI NOTTURNI PER L’ASFALTATURA DEL SOTTOVIA DI VIA FLAMINIA IN DIREZIONE
TOR DI QUINTO, PREDISPOSTA LA CHIUSURA A PARTIRE DALLE 23.00, FINO ALLE 6
DI DOMANI MATTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma