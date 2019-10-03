Traffico Roma del 03-10-2019 ore 16:30
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CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA
LE USCITE DI VIA DEL MARE E VIA APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA
INTERNA CON CODE TRA ROMANINA E APPIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA LANCIANI E
L’USCITA PER LA A24 ROMA-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI.
ALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-STADE
RENNAIS: GIÀ ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO
SPORTIVO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
DA OGGI E AL PROSSIMO 6 OTTOBRE, ALLA FIERA DI ROMA, LA GRANDE RASSEGNA
INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”: TANTI GLI EVENTI, INCONTRI E
SPETTACOLI IN PROGRAMMA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DELLA ROMA
FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.
LAVORI NOTTURNI NEL SOTTOVIA DI VIA FLAMINIA IN DIREZIONE TOR DI QUINTO:
CHIUSURA A PARTIRE DALLE 23.00 FINO ALLE 6 DI DOMATTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma