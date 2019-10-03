Traffico Roma del 03-10-2019 ore 17:00
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CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA
LE USCITE DI VIA DEL MARE E ROMANINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA
INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA TRA VIA
NOMENTANA E VIA TIBURTINA .
INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA SALARIA ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 ROMA-TERAMO,
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRAFFICO IN CODA SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL GRA IN
USCITA DA ROMA.
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI
DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI.
SERVIZIO TRAM 3 E 19 LIMITATO IN PIAZZA GALENO PER UNA VETTURA GUASTA IN
PIAZZA UNGHERIA.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA TRA PIAZZA GALENO E VALLE
GIULIA/RISORGIMENTO, NELLE DUE DIREZIONI.
DA OGGI AL PROSSIMO 6 OTTOBRE, ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, IN FASCIA ORARIA
10.00/20.00, LA GRANDE RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”,
GIUNTA QUEST’ANNO ALLA SUA XXVI EDIZIONE. TANTI GLI EVENTI, INCONTRI E
SPETTACOLI IN PROGRAMMA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DELLA ROMA
FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.
ALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-STADE
RENNAIS NEL SECONDO TURNO DI EUROPA LEAGUE: GIÀ ATTIVE MODIFICHE ALLA
VIABILITÀ NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA.
IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI NEL SOTTOVIA DI VIA FLAMINIA IN DIREZIONE TOR
DI QUINTO CON CHIUSURA A PARTIRE DALLE 23.00 FINO ALLE 6 DI DOMATTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma