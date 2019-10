Traffico Roma del 03-10-2019 ore 17:30

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA

LE USCITE DI VIA DEL MARE E ROMANINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA

INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA TRA VIA

NOMENTANA E VIA TIBURTINA .

INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA E

VIA SALARIA ED ANCORA TRA VIA LANCIANI E L’USCITA PER LA A24 ROMA-TERAMO,

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

TEMPORANEA CHIUSURA IN VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALTEZZA VIA DELL’AGONISTICA

PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SU UN ALBERO PERICOLANTE

ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 15, IN DIREZIONE LUNGOTEVERE DELL’ACQUA ACETOSA.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL GRA

IN USCITA DA ROMA.

INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI

DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO IN CODA SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE TRA VIA C. COLOMBO E IL

GRA, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

DA OGGI AL PROSSIMO 6 OTTOBRE, ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, IN FASCIA ORARIA

10.00/20.00, LA GRANDE RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”,

GIUNTA QUEST’ANNO ALLA SUA XXVI EDIZIONE. TANTI GLI EVENTI, INCONTRI E

SPETTACOLI IN PROGRAMMA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DELLA ROMA

FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.

ALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-STADE

RENNAIS NEL SECONDO TURNO DI EUROPA LEAGUE: GIÀ ATTIVE MODIFICHE ALLA

VIABILITÀ NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA

SEGNALETICA.

IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI NEL SOTTOVIA DI VIA FLAMINIA IN DIREZIONE TOR

DI QUINTO CON CHIUSURA A PARTIRE DALLE 23.00 FINO ALLE 6 DI DOMATTINA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.!

———————–

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma