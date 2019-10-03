Traffico Roma del 03-10-2019 ore 18:00
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CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA
LE USCITE DI VIA PONTINA E ROMANINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA
INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA VIA NOMENTANA E
VIA TIBURTINA ED ANCORA TRA CASILINA E APPIA.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA LA TANGENZIALE EST E IL
GRA, IN USCITA DALLA CAPITALE. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA SALARIA ED ANCORA TRA VIA LANCIANI E L’USCITA PER LA A24 ROMA-TERAMO,
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE TRA VIA
SALARIA E CORSO DI FRANCIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
TEMPORANEA CHIUSURA IN VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALTEZZA VIA DELL’AGONISTICA
PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SU UN ALBERO PERICOLANTE
ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 15, IN DIREZIONE LUNGOTEVERE DELL’ACQUA ACETOSA.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA CON CODE TRA LA GIUSTINIANA E VIA
DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL GRA
IN USCITA DA ROMA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE EST E
L’AEROPORTO DELL’URBE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA OGGI AL PROSSIMO 6 OTTOBRE, ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, IN FASCIA ORARIA
10.00/20.00, LA GRANDE RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”,
GIUNTA QUEST’ANNO ALLA SUA XXVI EDIZIONE. TANTI GLI EVENTI, INCONTRI E
SPETTACOLI IN PROGRAMMA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DELLA ROMA
FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.
ALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-STADE
RENNAIS NEL SECONDO TURNO DI EUROPA LEAGUE: GIÀ ATTIVE MODIFICHE ALLA
VIABILITÀ NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA.
IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI NEL SOTTOVIA DI VIA FLAMINIA IN DIREZIONE TOR
DI QUINTO CON CHIUSURA A PARTIRE DALLE 23.00 FINO ALLE 6 DI DOMATTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma