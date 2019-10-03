Traffico Roma del 03-10-2019 ore 18:30
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CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA
TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E ROMANINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA
INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA VIA NOMENTANA E
VIA TIBURTINA ED ANCORA TRA CASILINA E APPIA.
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA LA TANGENZIALE
EST E IL GRA, IN USCITA DALLA CAPITALE, E TRA IL GRA E VIA DI TOR CERVARA,
DIREZIONE TANGENZIALE EST. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA SALARIA, NELLE DUE DIREZIONI , ED ANCORA TRA VIA LANCIANI E L’USCITA
PER LA A24 ROMA-TERAMO, SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RIAPERTA VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALTEZZA VIA DELL’AGONISTICA SEGNALATA IN
PRECEDENZA CHIUSA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SU UN ALBERO
PERICOLANTE.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA CON CODE TRA LA GIUSTINIANA E VIA
DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL GRA
IN USCITA DA ROMA.
DA OGGI AL PROSSIMO 6 OTTOBRE, ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, IN FASCIA ORARIA
10.00/20.00, LA GRANDE RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”,
GIUNTA QUEST’ANNO ALLA SUA XXVI EDIZIONE. TANTI GLI EVENTI, INCONTRI E
SPETTACOLI IN PROGRAMMA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DELLA ROMA
FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.
ALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-STADE
RENNAIS NEL SECONDO TURNO DI EUROPA LEAGUE: GIÀ ATTIVE MODIFICHE ALLA
VIABILITÀ NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA.
IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI NEL SOTTOVIA DI VIA FLAMINIA IN DIREZIONE TOR
DI QUINTO CON CHIUSURA A PARTIRE DALLE 23.00 FINO ALLE 06.00 DI DOMATTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma