Traffico Roma del 03-10-2019 ore 19:30
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CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA
TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA DEL MARE ED ANCORA TRA LAURENTINA E
ROMANINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA VIA
NOMENTANA E VIA PRENESTINA ED ANCORA TRA ROMANINA E APPIA.
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI E IL GRA, IN USCITA DA ROMA.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA TIBURTINA E CORSO
FRANCIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE
ALTEZZA VIA SALARIA. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO ANCHE TRA VIA DI
PIETRALATA E L’USCITA PER LA A24 ROMA-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA CON CODE TRA LA GIUSTINIANA E VIA
DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA LA TANGENZIALE E
IL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
.
TRAFFICO IN CODA SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E
TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI ROMA; INCOLONNAMENTI ANCHE TRA VIA DI
VALLERANO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI POMEZIA.
DA OGGI AL PROSSIMO 6 OTTOBRE, ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, IN FASCIA ORARIA
10.00/20.00, LA GRANDE RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”,
GIUNTA QUEST’ANNO ALLA SUA XXVI EDIZIONE. TANTI GLI EVENTI, INCONTRI E
SPETTACOLI IN PROGRAMMA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DELLA ROMA
FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.
ALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-STADE
RENNAIS NEL SECONDO TURNO DI EUROPA LEAGUE: GIÀ ATTIVE MODIFICHE ALLA
VIABILITÀ NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA.
IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI NEL SOTTOVIA DI VIA FLAMINIA IN DIREZIONE TOR
DI QUINTO CON CHIUSURA A PARTIRE DALLE 23.00 FINO ALLE 06.00 DI DOMATTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma