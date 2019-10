Traffico Roma del 03-10-2019 ore 20:00

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA

L’USCITA PER FIUMICINO E VIA DEL MARE ED ANCORA TRA LAURENTINA E

ROMANINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA VIA

FLAMINIA E VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24.

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA VIA FILIPPO

FIORENTINI E VIA DI TOR CERVARA , IN USCITA DA ROMA.

INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA TIBURTINA E VIA

LANCIANI ED ANCORA TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN

DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO ANCHE TRA

CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA DI PIETRALATA E L’USCITA PER LA

A24 ROMA-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI.

INTENSO IL TRAFFICO SULLA CASSIA BIS CON CODE TRA IL GRA E IL BIVIO PER

FORMELLO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI

E IL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

.

TRAFFICO IN CODA SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E

TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI ROMA; INCOLONNAMENTI ANCHE TRA IL GRA E TOR

DE CENCI IN DIREZIONE DI POMEZIA.



INCOLONNAMETI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA C. COLOMBO TRA VIA DI

MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, DIREZIONE OSTIA.

DA OGGI AL PROSSIMO 6 OTTOBRE, ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, IN FASCIA ORARIA

10.00/20.00, LA GRANDE RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”,

GIUNTA QUEST’ANNO ALLA SUA XXVI EDIZIONE. TANTI GLI EVENTI, INCONTRI E

SPETTACOLI IN PROGRAMMA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DELLA ROMA

FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.

ALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-STADE

RENNAIS NEL SECONDO TURNO DI EUROPA LEAGUE: GIÀ ATTIVE MODIFICHE ALLA

VIABILITÀ NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA

SEGNALETICA.

IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI NEL SOTTOVIA DI VIA FLAMINIA IN DIREZIONE TOR

DI QUINTO CON CHIUSURA A PARTIRE DALLE 23.00 FINO ALLE 06.00 DI DOMATTINA.

