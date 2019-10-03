Traffico Roma del 03-10-2019 ore 20:00
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CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA
L’USCITA PER FIUMICINO E VIA DEL MARE ED ANCORA TRA LAURENTINA E
ROMANINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA VIA
FLAMINIA E VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24.
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA VIA FILIPPO
FIORENTINI E VIA DI TOR CERVARA , IN USCITA DA ROMA.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA TIBURTINA E VIA
LANCIANI ED ANCORA TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO ANCHE TRA
CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA DI PIETRALATA E L’USCITA PER LA
A24 ROMA-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA CASSIA BIS CON CODE TRA IL GRA E IL BIVIO PER
FORMELLO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI
E IL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
.
TRAFFICO IN CODA SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E
TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI ROMA; INCOLONNAMENTI ANCHE TRA IL GRA E TOR
DE CENCI IN DIREZIONE DI POMEZIA.
INCOLONNAMETI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA C. COLOMBO TRA VIA DI
MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, DIREZIONE OSTIA.
DA OGGI AL PROSSIMO 6 OTTOBRE, ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, IN FASCIA ORARIA
10.00/20.00, LA GRANDE RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO “ROMICS”,
GIUNTA QUEST’ANNO ALLA SUA XXVI EDIZIONE. TANTI GLI EVENTI, INCONTRI E
SPETTACOLI IN PROGRAMMA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DELLA ROMA
FIUMICINO E SU VIA PORTUENSE.
ALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO LAZIO-STADE
RENNAIS NEL SECONDO TURNO DI EUROPA LEAGUE: GIÀ ATTIVE MODIFICHE ALLA
VIABILITÀ NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA.
IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI NEL SOTTOVIA DI VIA FLAMINIA IN DIREZIONE TOR
DI QUINTO CON CHIUSURA A PARTIRE DALLE 23.00 FINO ALLE 06.00 DI DOMATTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma