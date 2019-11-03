Traffico Roma del 03-11-2019 ore 07:30
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SCORREVOLE AL MOMENTO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA, RACCORDO E TRATTO
URBANO COMPRESO.
A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA
CHIUSA E TRAFFICO DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIATE QUATTRO LINEE DI BUS.
AUTOBUS CHE ANCHE OGGI GARANTIRANNO MAGGIORI COLLEGAMENTI PER I CIMITERI.
LA METRO B INVECE RESTERÀ APERTA FINO ALLE 21.
SULLA LINEA A DELLA METRO CHIUSA BALDO DEGLI UBALDI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma