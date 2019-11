Traffico Roma del 03-11-2019 ore 08:30

VIALE REGINA MARGHERITA, PER RAMI SULLA STRADA, È TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL

TRAFFICO; SIAMO A RIDOSSO DI PIAZZA BUENOS AIRES.

A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA

CHIUSA E TRAFFICO DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE DI

BUS.

A OSTIA CHIUSA VIA DEGLI ALDOBRANDINI ALL’ALTEZZA DEL LUNGOMARE. IL MOTIVO,

IL DISSESTO DELLA STRADA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma