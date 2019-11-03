Traffico Roma del 03-11-2019 ore 08:30
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VIALE REGINA MARGHERITA, PER RAMI SULLA STRADA, È TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL
TRAFFICO; SIAMO A RIDOSSO DI PIAZZA BUENOS AIRES.
A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA
CHIUSA E TRAFFICO DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE DI
BUS.
A OSTIA CHIUSA VIA DEGLI ALDOBRANDINI ALL’ALTEZZA DEL LUNGOMARE. IL MOTIVO,
IL DISSESTO DELLA STRADA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma