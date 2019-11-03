Traffico Roma del 03-11-2019 ore 09:30
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RIAPERTA AL TRAFFICO VIALE REGINA MARGHERITA VICINO PIAZZA BUENOS AIRES.
RIMOSSI I RAMI IN STRADA CHE BLOCCAVANO LA CIRCOLAZIONE.
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE, UN INCIDENTE PERÒ POTREBBE PROVOCARE DISAGI
A CHI PROVIENE DALL’APPIA ED ENTRA SUL RACCORDO.
A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA
CHIUSA E TRAFFICO DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE DI
BUS.
A OSTIA CHIUSA VIA DEGLI ALDOBRANDINI ALL’ALTEZZA DEL LUNGOMARE. IL MOTIVO,
IL DISSESTO DELLA STRADA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma