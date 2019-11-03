Traffico Roma del 03-11-2019 ore 10:30
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NESSUN DISAGIO DI RILIEVO AL MOMENTO, TRAFFICO SCORREVOLE
PRUDENZA SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO AURELIA-BOCCEA. AVVENUTO UN
INCIDENTE IN INTERNA DIREZIONE CASSIA; DUE VETTURE COINVOLTE.
INTERA GIORNATA A CENTOCELLE, IN VIA DEI CASTANI, CON UNA MANIFESTAZIONE
SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E TRAFFICO DEVIATO.
ANCHE OGGI AUMENTATE LE CORSE BUS PER I CIMITERI; MAGGIORI I COLLEGAMENTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma