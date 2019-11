Traffico Roma del 03-11-2019 ore 11:30

AUMENTATO IL TRAFFICO MA SENZA PROVOCARE PARTICOLARI RIPERCUSSIONI.

RALLENTAMENTI ATTORNO A PORTA DI ROMA, SI RALLENTA IN VIA DI TORREVECCHIA.

VEICOLO IN PANNE SULLA TANGENZIALE DIREZIONE NOMENTANA-SALARIA. VEICOLO IN

PANNE ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA.

POSSIBILI DISAGI.

MENTRE SULLA PONTINA INCIDENTE A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA.

TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE MA INVITIAMO ALLA PRUDENZA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma