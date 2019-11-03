Traffico Roma del 03-11-2019 ore 11:30
Più informazioni su
AUMENTATO IL TRAFFICO MA SENZA PROVOCARE PARTICOLARI RIPERCUSSIONI.
RALLENTAMENTI ATTORNO A PORTA DI ROMA, SI RALLENTA IN VIA DI TORREVECCHIA.
VEICOLO IN PANNE SULLA TANGENZIALE DIREZIONE NOMENTANA-SALARIA. VEICOLO IN
PANNE ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA.
POSSIBILI DISAGI.
MENTRE SULLA PONTINA INCIDENTE A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA.
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE MA INVITIAMO ALLA PRUDENZA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma