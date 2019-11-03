Traffico Roma del 03-11-2019 ore 12:30
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MATTINA AL MOMENTO SENZA TRAFFICO E DISAGI PER LA CIRCOLAZIONE
A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-
CULTURALE. STRADA CHIUSA E TRAFFICO DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIAZIONI PER
QUATTRO LINEE DI BUS.
A OSTIA RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA DEGLI ALDOBRANDINI. CHIUSA
ALL’ALTEZZA DEL LUNGOMARE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma