Traffico Roma del 03-11-2019 ore 15:30

NULLA DA SEGNALARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. , CIRCOLAZIONE SCORREVOLE

ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-

CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE

21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA

ALL’EUR LAVORI IN CORSO IN VIA NAIROBI, SENSO UNICO DA LARGO SRI LANKA A

PIAZZALE DELL’UMANESIMO, DEVIATE DIVERSE LINEE BUS

AD OSTIA RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA DEGLI ALDOBRANDINI. CHIUSA

ALL’ALTEZZA DEL LUNGOMARE.

SULLA METRO A PERMANE CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI , IN

ALTERNATIVA USARE LE STAZIONI DI CORNELIA E VALLE AURELIA.

ANCORA PER OGGI SONO INTENSIFICATE LE CORSE BUS VERSO I CIMITERI.

