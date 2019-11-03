Traffico Roma del 03-11-2019 ore 16:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DA SEGNALARE SOLO UN
INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DIEGO ANGELI.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-
CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE
21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA
ALL’EUR LAVORI IN CORSO IN VIA NAIROBI, SENSO UNICO DA LARGO SRI LANKA A
PIAZZALE DELL’UMANESIMO, DEVIATE DIVERSE LINEE BUS
AD OSTIA RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA DEGLI ALDOBRANDINI. CHIUSA
ALL’ALTEZZA DEL LUNGOMARE.
SULLA METRO A PERMANE CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI , IN
ALTERNATIVA USARE LE STAZIONI DI CORNELIA E VALLE AURELIA.
ANCORA PER OGGI SONO INTENSIFICATE LE CORSE BUS VERSO I CIMITERI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma