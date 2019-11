Traffico Roma del 03-11-2019 ore 16:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DA SEGNALARE SOLO UN

INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DIEGO ANGELI.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-

CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE

21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA

ALL’EUR LAVORI IN CORSO IN VIA NAIROBI, SENSO UNICO DA LARGO SRI LANKA A

PIAZZALE DELL’UMANESIMO, DEVIATE DIVERSE LINEE BUS

AD OSTIA RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA DEGLI ALDOBRANDINI. CHIUSA

ALL’ALTEZZA DEL LUNGOMARE.

SULLA METRO A PERMANE CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI , IN

ALTERNATIVA USARE LE STAZIONI DI CORNELIA E VALLE AURELIA.

ANCORA PER OGGI SONO INTENSIFICATE LE CORSE BUS VERSO I CIMITERI.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma