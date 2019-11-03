Traffico Roma del 03-11-2019 ore 17:30
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IL VENTO FORTE STA’ CREANDO QUALCHE PROBLEMA NELLA CIRCOLAZIONE IN CITTA’
CHIUSA VIA DI TORPIGNATARA PER ALBERI SULLA STRADA IN PROSSIMITA’ DI VIA
PIETRO ROVETTI
PRUDENZA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ E’ SEGNALATO UN ALBERO SULLA SEDE
STRADALE .
STESSA SITUAZIONE IN VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIA IGINO LEGA
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI
VIA DIEGO ANGELI.
SUL RACCORDO ANULARE. QUALCHE RALLENTAMENTO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.
E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD CI SONO FILE TRA TORRENOVA ED IL
RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO.
A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-
CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE
21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA
TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 8 SOSTITUITA DA BUS DALLA STAZIONE
TRASTEVERE A CASALETTO PER PROBLEMA TECNICO SULLA CIRCONVALLAZOINE
GIANICOLENSE.
RITARDI INVECE PER LA LINEA TRAM 3 TRA PIRAMIDE E PORTA MAGGIORE PER UN
GUASTO AD UN TRAM IN VIALE DEL PARCO DEL CELIO
VI RICORDIAMO POI CHE DA LUNEDI’ 4 NOVEMBRE SCATTA IL DIVIETO PERMANENTE DI
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ANELLO FERROVIARIO PER I VEICOLI DIESEL
EURO 3, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ AD ECCEZIONE DEI GIORNI FESTIVI
INFRASETTIMANALI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma