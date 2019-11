Traffico Roma del 03-11-2019 ore 17:30

IL VENTO FORTE STA’ CREANDO QUALCHE PROBLEMA NELLA CIRCOLAZIONE IN CITTA’

CHIUSA VIA DI TORPIGNATARA PER ALBERI SULLA STRADA IN PROSSIMITA’ DI VIA

PIETRO ROVETTI

PRUDENZA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ E’ SEGNALATO UN ALBERO SULLA SEDE

STRADALE .

STESSA SITUAZIONE IN VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIA IGINO LEGA

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI

VIA DIEGO ANGELI.

SUL RACCORDO ANULARE. QUALCHE RALLENTAMENTO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA

TRA LA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.

E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD CI SONO FILE TRA TORRENOVA ED IL

RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO.

A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-

CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE

21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA

TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 8 SOSTITUITA DA BUS DALLA STAZIONE

TRASTEVERE A CASALETTO PER PROBLEMA TECNICO SULLA CIRCONVALLAZOINE

GIANICOLENSE.

RITARDI INVECE PER LA LINEA TRAM 3 TRA PIRAMIDE E PORTA MAGGIORE PER UN

GUASTO AD UN TRAM IN VIALE DEL PARCO DEL CELIO

VI RICORDIAMO POI CHE DA LUNEDI’ 4 NOVEMBRE SCATTA IL DIVIETO PERMANENTE DI

CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ANELLO FERROVIARIO PER I VEICOLI DIESEL

EURO 3, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ AD ECCEZIONE DEI GIORNI FESTIVI

INFRASETTIMANALI.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma