Traffico Roma del 03-11-2019 ore 18:30

IL VENTO FORTE STA’ CREANDO DIVERSI PROBLEMI NELLA CIRCOLAZIONE IN CITTA’

CHIUSA VIA DI TORPIGNATTARA PER ALBERI SULLA STRADA ALL’ALTEZZA DI VIA

PIETRO ROVETTI

IN PRATI , PRUDENZA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ E’ SEGNALATO UN ALBERO SULLA

SEDE STRADALE .

STESSA SITUAZIONE IN VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIA IGINO LEGA E IN VIA DELLE

VALLI ALL’ALTEZZA DI VIA CONCA D’ORO.

SEGNALAZIONE DI ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA MATTIA BATTISTINI ,

RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA GUIDA.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD TRA FIANO ROMANO ED IL

RACCORDO VERSO ROMA.

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE ED IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

TRAFFICATISSIMO IL RACCORDO ANULARE.CON RALLENTAMENTI A TRATTI SU TUTTO

L’ANELLO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

FORTI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD TRA IL BIVIO A1 ROMA

NAPOLI ED IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO.

TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 8 SOSTITUITA DA BUS DALLA STAZIONE

TRASTEVERE A CASALETTO PER PROBLEMA TECNICO SULLA CIRCONVALLAZOINE

GIANICOLENSE.

RITARDI INVECE PER LA LINEA TRAM 3 TRA PIRAMIDE E PORTA MAGGIORE PER UN

GUASTO AD UN TRAM IN VIALE DEL PARCO DEL CELIO

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma