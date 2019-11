Traffico Roma del 03-11-2019 ore 19:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITA’ DI VIA

TORRICOLA.

STESSA SITUAZIONE IN VIA ANAGNINA NEI PRESSI DI VIA BELLICIA.

IL VENTO FORTE STA’ CREANDO DIVERSI PROBLEMI PER LA CIRCOLAZIONE IN

CITTA’

IN PRATI , PRUDENZA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ E’ SEGNALATO UN ALBERO SULLA

SEDE STRADALE .

STESSA SITUAZIONE IN VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIA IGINO LEGA E IN VIA DELLE

VALLI ALL’ALTEZZA DI VIA CONCA D’ORO.

SEGNALAZIONE DI ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA MATTIA BATTISTINI ,

RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA GUIDA.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD TRA FIANO ROMANO ED IL

RACCORDO VERSO ROMA.

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE ED IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

TRAFFICATISSIMO IL RACCORDO ANULARE.CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA

CASSIA BIS E LA VIA LAURENTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

FORTI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD TRA IL BIVIO A1 ROMA

NAPOLI ED IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma