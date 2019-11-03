Traffico Roma del 03-11-2019 ore 19:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
TORRICOLA.
STESSA SITUAZIONE IN VIA ANAGNINA NEI PRESSI DI VIA BELLICIA.
IL VENTO FORTE STA’ CREANDO DIVERSI PROBLEMI PER LA CIRCOLAZIONE IN
CITTA’
IN PRATI , PRUDENZA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ E’ SEGNALATO UN ALBERO SULLA
SEDE STRADALE .
STESSA SITUAZIONE IN VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIA IGINO LEGA E IN VIA DELLE
VALLI ALL’ALTEZZA DI VIA CONCA D’ORO.
SEGNALAZIONE DI ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA MATTIA BATTISTINI ,
RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA GUIDA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD TRA FIANO ROMANO ED IL
RACCORDO VERSO ROMA.
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE ED IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
TRAFFICATISSIMO IL RACCORDO ANULARE.CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA
CASSIA BIS E LA VIA LAURENTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
FORTI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD TRA IL BIVIO A1 ROMA
NAPOLI ED IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma