Traffico Roma del 03-12-2019 ore 07:30
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TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE
DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA
VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E NOMENTANA.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA E DALLA VIA
CRISTOFORO COLOMBO ALL’EUR, UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI
CASTEL DI LEVA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO DARWIN.
RALLENTAMENTI SU VIA COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE VERSO LA
CAPITALE E .SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma