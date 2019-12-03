Traffico Roma del 03-12-2019 ore 08:00
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SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO ,
CODE ANCHE SULLA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA
AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E VIA GIUSEPPE
BARELLAI VERSO IL CENTRO CITTA’.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA E DALLA VIA
CRISTOFORO COLOMBO ALL’EUR.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI CASTEL DI LEVA ALL’ALTEZZA DI
VIA CARLO DARWIN.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E NOMENTANA , PROSEGUENDO
CI SONO ALTRE FILE TRA BOCCEA E PISANA.
SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE DI REPUBBLICA PER I DANNI CAUSATI DAL
MALTEMPO DI IERI. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
PER CHI VIAGGIA IN TRENO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL6 ROMA
CASSINO , A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO TRA CEPRANO E CECCANO. I LAVORI DI
RISANAMENTO DEL BINARIO PROSEGUIRANNO SINO ALLA GIORNATA DI SABATO 7
DICEMBRE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma