Traffico Roma del 03-12-2019 ore 08:30

SI STA' IN FILA SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO ,CODE ANCHE SULLA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL'AEROPORTO DELL'URBE.CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIAAURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.RALLENTAMENTI SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E VIA GIUSEPPEBARELLAI VERSO IL CENTRO CITTA'. STESSA SITUAZIONE IN VIA DEI PRATI FISCALIDA VIA CAVRIGLIA A VIA SALARIA.FILE SUL TRATTO URBANO DELL'A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST;RALLENTAMENTI SULLA VIA PORTUENSE TRA VIA DELLA CASETTA MATTEI E VIA DELTRULLO IN DIREZIONE CENTROA ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA ALL'EUR.SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA EDAPPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E NOMENTANA , PROSEGUENDOCI SONO ALTRE FILE TRA MONTE SPACCATO E PISANA.SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE DI REPUBBLICA PER I DANNI CAUSATI DALMALTEMPO DI IERI. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.PER CHI VIAGGIA IN TRENO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL6 ROMACASSINO , A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO TRA CEPRANO E CECCANO. I LAVORI DIRISANAMENTO DEL BINARIO PROSEGUIRANNO SINO ALLA GIORNATA DI SABATO 7DICEMBRE.