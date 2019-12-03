Traffico Roma del 03-12-2019 ore 09:30
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SULLA VIA FLAMINIA CI SONO CODE DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO , CODE
ANCHE SULLA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI MONTE PELOSO A VIA DEI DUE PONTI
E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA BOCCEA TRA VIA CORNELIA E PIAZZA GIURECONSULTI
FILE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST;
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI SANT’ALESSANDRO ALL’ALTEZZA DI
VIA DEI RADAR
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA VIA TUSCOLANA IN
PROSSIMITA’ DI VIA DI TOR VERGATA.
SULLA VIA AURELIA PER UN CONCORSO PUBBLICO AL CENTRO CONGRESSI ERGIFE
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 16.00
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LA VIA SALARIA E LA VIA
TIBURTINA PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA,
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E TIBURTINA , PROSEGUENDO CI
SONO ALTRE FILE TRA LA PISANA E LA VIA PONTINA
SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE DI REPUBBLICA PER I DANNI CAUSATI DAL
MALTEMPO DI IERI. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
PER CHI VIAGGIA IN TRENO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL6 ROMA
CASSINO , A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO TRA CEPRANO E CECCANO. I LAVORI DI
RISANAMENTO DEL BINARIO PROSEGUIRANNO SINO ALLA GIORNATA DI SABATO 7
DICEMBRE.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma