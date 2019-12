Traffico Roma del 03-12-2019 ore 09:30

SULLA VIA FLAMINIA CI SONO CODE DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO , CODE

ANCHE SULLA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI MONTE PELOSO A VIA DEI DUE PONTI

E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.

RALLENTAMENTI SULLA VIA BOCCEA TRA VIA CORNELIA E PIAZZA GIURECONSULTI

FILE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST;

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI SANT’ALESSANDRO ALL’ALTEZZA DI

VIA DEI RADAR

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA VIA TUSCOLANA IN

PROSSIMITA’ DI VIA DI TOR VERGATA.

SULLA VIA AURELIA PER UN CONCORSO PUBBLICO AL CENTRO CONGRESSI ERGIFE

POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 16.00

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LA VIA SALARIA E LA VIA

TIBURTINA PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA,

MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E TIBURTINA , PROSEGUENDO CI

SONO ALTRE FILE TRA LA PISANA E LA VIA PONTINA

SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE DI REPUBBLICA PER I DANNI CAUSATI DAL

MALTEMPO DI IERI. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

PER CHI VIAGGIA IN TRENO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL6 ROMA

CASSINO , A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO TRA CEPRANO E CECCANO. I LAVORI DI

RISANAMENTO DEL BINARIO PROSEGUIRANNO SINO ALLA GIORNATA DI SABATO 7

DICEMBRE.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma