Traffico Roma del 03-12-2019 ore 10:30

CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI MONTE PELOSO A VIA DEI DUE PONTI

E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.

PERMANGONO FILE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO ,

RALLENTAMENTI SULLA VIA BOCCEA TRA VIA CORNELIA E PIAZZA GIURECONSULTI

FILE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST;

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI SANT’ALESSANDRO ALL’ALTEZZA DI

VIA DEI RADAR

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA VIA TUSCOLANA IN

PROSSIMITA’ DI VIA DI TOR VERGATA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DINO PENNAZZATO ALL’INCROCIO

CON VIA COLLATINA

RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL

CAPPELLACCIO VERSO L’EUR

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI ROMA NORD

E LA VIA TIBURTINA PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA LA CASILINA ED APPIA,

MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA PONTINA

PROSEGUENDO CI SONO ALTRE FILE TRA CASILINA E BUFALOTTA.

SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE DI REPUBBLICA PER I DANNI CAUSATI DAL

MALTEMPO DI IERI. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

PER CHI VIAGGIA IN TRENO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL6 ROMA

CASSINO , A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO TRA CEPRANO E CECCANO. I LAVORI DI

RISANAMENTO DEL BINARIO PROSEGUIRANNO SINO ALLA GIORNATA DI SABATO 7

DICEMBRE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

!

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma