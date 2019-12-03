Traffico Roma del 03-12-2019 ore 12:30
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CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI MONTE PELOSO A VIA DI
GROTTAROSSA .
RALLENTAMENTI IN VIA ANASTASIO II DA VIA BALDO DEGLI UBALDI A VIALE DEGLI
AMMIRAGLI ED IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E
LARGO AGOSTINO GEMELLI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DALLA VIA NOMENTANA ALLA A24 ROMA
TERAMO
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEL QUADRARO ALL’ALTEZZA DI VIALE
SPARTACO
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIALE DELL’ARCHIGINNASIO IN
PROSSIMITA’ DI VIALE GUIDO CARLI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA FRANCESCO GRIMALDI NEI PRESSI DI
VIA ODERISI DA GUBBIO.
SUL GRA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA SCORREVOLE LUNGO TUTTO L’ANELLO.
SULLA METRO A RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE DI REPUBBLICA . AL
MOMENTO E’ RIAPERTA ESCLUSIVAMENTE AI PASSEGGERI IN DISCESA DAI TRENI ED IN
USCITA. PER ACCEDERE SIA AI TRENI IN DIREZIONE BATTISTINI CHE ANANGNINA
UTILIZZARE LA FERMATA TERMINI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma