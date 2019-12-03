Traffico Roma del 03-12-2019 ore 13:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019 ORE13:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.
ECCEZIONE E’ LA VIA PONTINA DOVE, PER LAVORI, SI STA IN CODA TRA POMEZIA
NORD-MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR.
UN INCIDENTE POI E’ CAUSA DI RALLENTAMENTI PRESENTI IN CARREGGGIATA INTERNA
DEL GRA, TRA GLI SVINCOLI DI VIA ARDEATINA E DI VIA LAURENTINA.
INCOLONNAMENTI INVECE SU VIA DEL FORO ITALICO: FRA VIA SALARIA E VIALE
DELLA MOSCHEA, VERSO LO STADIO OLIMPICO E TRA CORSO DI FRANCIA E VIA
SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNNI.
NELLA STESSA DIREZIONE SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST FRA VIA PRENESTINA
E VIA CASTRENSE MENTRE SI STA IN CODA SU VIA CILICIA, TRA VIA CRISTOFORO
COLOMBO E VIA LATINA.
INFINE RALLENTATA VIA CASSIA, TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI,
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma