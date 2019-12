Traffico Roma del 03-12-2019 ore 14:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019 ORE13:20

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.

ECCEZIONE E’ LA VIA PONTINA DOVE, PER LAVORI, SI STA IN CODA TRA POMEZIA

NORD-MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR.

UN INCIDENTE POI E’ CAUSA DI RALLENTAMENTI PRESENTI IN CARREGGGIATA INTERNA

DEL GRA, TRA GLI SVINCOLI DI VIA ARDEATINA E DI VIA LAURENTINA.

INCOLONNAMENTI INVECE SU VIA DEL FORO ITALICO: FRA VIA SALARIA E VIALE

DELLA MOSCHEA, VERSO LO STADIO OLIMPICO E TRA CORSO DI FRANCIA E VIA

SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNNI.

NELLA STESSA DIREZIONE SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST FRA VIA PRENESTINA

E VIA CASTRENSE MENTRE SI STA IN CODA SU VIA CILICIA, TRA VIA CRISTOFORO

COLOMBO E VIA LATINA.

INFINE RALLENTATA VIA CASSIA, TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI,

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

