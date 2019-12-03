Traffico Roma del 03-12-2019 ore 16:30
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SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO
DELLA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA IGINO GIORDANI.
CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA
NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER LAVORI SI RALLENTA SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO TRA VIA DEL RISARO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.
TRASPORTO PUBBLICO RISOLTO IL GUASTO TECNICO LE LINEE DEI TRAM 5 E 19
RIPRENDONO A CIRCOLARE REGOLARMENTE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma