Traffico Roma del 03-12-2019 ore 16:30

SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO

DELLA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA IGINO GIORDANI.

CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA

NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER LAVORI SI RALLENTA SU VIA CRISTOFORO

COLOMBO TRA VIA DEL RISARO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.

TRASPORTO PUBBLICO RISOLTO IL GUASTO TECNICO LE LINEE DEI TRAM 5 E 19

RIPRENDONO A CIRCOLARE REGOLARMENTE.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma