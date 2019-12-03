Traffico Roma del 03-12-2019 ore 17:00
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SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO
DELLA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA
ESTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA. POSSIBILI
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA ORIOLO ROMANO ALL’ALTEZZA DI VIA
DEI DUE PONTI.
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CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA
NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER LAVORI SI RALLENTA SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO TRA VIA DEL RISARO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII, CHIUSA DI NOTTE TRA LE 21:00 E LE 6:00 DEL MATTINO DA VIA
DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI VERSO IL TRIONFALE. I LAVORI
TERMINERANNO VENERDÌ 6 DICEMBRE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma