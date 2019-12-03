Traffico Roma del 03-12-2019 ore 18:00
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SULLA TANGENZIALE EST PER UNO ALLAGAMENTO CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA
DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO
DELLA TIBURTINA E SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA
ESTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA. POSSIBILI
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA ORIOLO ROMANO ALL’ALTEZZA DI VIA
DEI DUE PONTI.
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CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA
NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma